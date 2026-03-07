La carica è nuova, ma si tratta di un ritorno. Il sassarese Antonio Ligios è stato nominato dal ministero presidente del Conservatorio musicale di Sassari. Succede a Ivano Iai.

Docente di Soria della musica al "Canepa" per ben 43 anni, Antonio Ligios è stato direttore del conservatorio sassarese prima dal 2005 al 2011 e poi dal 2014 al 2020. Critico musicale e musicologo, Antonio Ligios ha pubblicato l'anno scorso il volume "teatro e musica senza confini" per i 50 anni della Cooperativa Teatro e/o Musica di Sassari.

Ligios ha fatto anche parte del Comitato scientifico-strategico del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea come rappresentante del settore dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica.

