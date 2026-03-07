L’assemblea dei sindaci dell’Unione dei Comuni del Coros ha approvato i documenti tecnici di progetto per il servizio di gestione del Centro di facilitazione, con l’obiettivo di consolidare la rete regionale dei facilitatori digitali.

L'Unione prosegue il lavoro di ausilio digitale con il Servizio dei Facilitatori digitali. Il progetto è finalizzato al consolidamento dei punti di facilitazione digitale PNRR che hanno reso operativo il punto prima della data del 31 dicembre 2025 e dovrà pertanto svolgersi nei Comuni di Codrongianos (hub), Cargeghe e Putifigari (spoke) per la durata di nove mesi, decorrenza indicativa del servizio dal 1° aprile al 31 dicembre 2026 con interruzione programmata del servizio per tutto il mese di agosto prossimo e con facoltà di rinnovo opzionale per analogo periodo da finanziare con fondi ordinari di bilancio dell’Unione.

L’importo complessivo della gestione del servizio, da quadro economico di progetto, sarà cofinanziato per il 50 per cento con oneri trasferiti a totale carico del finanziamento previsto (Legge di stabilità regionale 2026) per il consolidamento della Rete regionale dei punti di facilitazione digitale già attivata e per il 50% con fondi ordinari del bilancio dell’Unione.

