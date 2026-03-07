L’amministrazione comunale avvia ulteriori azioni per l’attuazione del Psl- il Piano di Sviluppo Locale “Porto Torres 2030”, lo strumento approvato nel 2025 dalla giunta guidata dal sindaco Massimo Mulas che delinea il percorso intrapreso per promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio anche nel prossimo futuro.

Uno dei cardini del Psl è l’avvio del progetto “Living in Porto Torres - Comunità turritana”, la Piattaforma Ict web e social di promozione della città e di servizio per i cittadini, ospiti e turisti. Il portale, che sarà a breve raggiungibile all'indirizzo www.comunitaturritana.it, consentirà di promuovere in maniera integrata le caratteristiche della città, le attività economiche, i servizi, i siti naturalistici e culturali e le opportunità offerte dal territorio. La piattaforma ospiterà contenuti multimediali interattivi per la promozione territoriale, servizi di real estate e una sezione dedicata all’e-commerce di comunità.

A ogni operatore economico sarà riservato uno spazio virtuale personalizzato, pensato per la vendita online di beni e servizi. Per presentare agli operatori economici commerciali del territorio la piattaforma e le opportunità offerte, l'Amministrazione ha organizzato, per giovedì 12 marzo al Museo del Porto di via A. Bassu, un incontro a cui prenderanno parte l'assessore al Bilancio e Programmazione Alessandro Carta, l'assessore alle Attività Produttive Claudio Piras e Sandro Murtas, il General Manager del team di Academika che ha elaborato il PSL.

L’appuntamento, alle 15, sarà un'occasione per fare il punto: dall'avvio della progettazione dei contenuti multimediali alla raccolta documentale, fino all'organizzazione dei database centralizzati in un’unica piattaforma con integrazione social, in grado di rappresentare la vivibilità della città e la vivacità delle relazioni sociali ed economiche della comunità.

