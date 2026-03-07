Il Comune di Santa Maria Coghinas ha avviato cantieri per un totale finanziario di circa 300.000 euro, interventi che spaziano dalla messa in sicurezza del sottopassaggio in località la Scalitta, finanziato con 120.000 euro dal bando regionale con destinazione vincolata, alla pulizia canali, alla sistemazione delle strade rurali, fortemente danneggiati dalle abbondanti piogge. Ulteriori interventi interessano il centro abitato del paese, come la sistemazione di muri, marciapiedi, cavedio e verande.

Il Piano dell’amministrazione guidata dal sindaco Pietro Carbini mira al miglioramento della viabilità e alla messa in sicurezza di strade e ponti. Con le imprese artigiane e commerciali si è intervenuti sulle aree Pip per renderle più appetibili, con i vari interventi che hanno consentito la vendita quasi totale dei lotti, di cui si sta predisponendo la variante al piano di lottizzazione. Il paese conferma il trend positivo del numero dei residenti e si attesta a 1.358 abitanti, una crescita con 12 nuovi nati nel 2025.

