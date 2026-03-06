Porto Torres, lavori sulla vicinale Ponti Pizzinnu: chiusi 2 km di stradaOperai su un tratto che nel territorio presenta tra le maggiori critictà
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Lavori di rifacimento su due chilometri di strada lungo via Ponti Pizzinnu, una delle carreggiate che nel territorio comunale di Porto Torres presenta maggiori criticità.
L'intervento, affidato alla ditta Sardinia Solar Energy srl, interessa il tratto compreso tra l'intersezione di via Funtana di Cherchi e la strada vicinale Ponti Pizzinnu, una sezione ristretta che non consente l'istituzione del senso di marcia alternato e neppure la possibilità di coesistenza del traffico veicolare con il cantiere stradale.
Il comando della Polizia stradale ha disposto l'ordinanza di chiusura temporanea e totale della strada al traffico veicolare per motivi di sicurezza. La presenza continuativa di mezzi d'opera, di operai e materiali di cantiere comporta interferenze con la circolazione stradale, che potrebbero mettere in serio pericolo l'incolumità di automobilisti di passaggio e gli stessi utenti della via che si recano al cimitero comunale di Ponti Pizzinnu.
Il provvedimento firmato dalla comandante della municipale, Katia Onida, resterà in vigore fino al termine del lavori.