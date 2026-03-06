Ragazzi disabili maltrattati: sequestrata una struttura nel Sassarese, educatrici denunciateIntervento della squadra Mobile in una comunità che ospitava giovanissimi con disturbi dello spettro autistico
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Maltrattamenti contro con alcuni ragazzi disabili. È l’accusa choc che ha portato, nel Sassarese, all’esecuzione di quattro provvedimenti cautelari, emessi oggi dal giudice per le indagini preliminari, del “divieto di esercitare la professione di educatrice con inibizione delle attività ad essa inerenti”.
A ricevere la misura altrettante educatrici dipendenti di una struttura per l’accoglienza di minori disabili e finite nella lente di un’inchiesta coordinata dalla procura della Repubblica ed eseguita dalla squadra Mobile della polizia di Stato.
Le indagini hanno portato delle prove a riscontro delle accuse di maltrattamenti che sarebbero stati compiuti nei confronti di minori con disturbi dello spettro autistico di cui le educatrici avevano la custodia.
Denunciata anche una quinta insegnante con l’accusa di reato di abuso dei mezzi di correzione. La struttura è stata sequestrata. I ragazzi, su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Sassari, sono stati trasferiti in una comunità alternativa.