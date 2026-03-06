Fertilia, 150mila euro dal Governo per festeggiare i 90 anni dalla fondazioneIl piccolo centro, frazione di Alghero, celebra l’anniversario della sua nascita con un finanziamento da parte del Governo Meloni
«Le risorse stanziate dal Governo Meloni per celebrare i novant’anni dalla fondazione di Fertilia sono un risultato importante e un segnale concreto di attenzione verso una storia unica nel panorama nazionale».
Lo dichiarano Pino Cardi, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, e Alessandro Cocco, capogruppo consiliare. Il finanziamento complessivo ammonta a 150 mila euro, di cui 100 mila euro stanziati dalla Presidenza del Consiglio attraverso il ministro Andrea Abodi e 50 mila euro individuati grazie a un ordine del giorno presentato dal Senatore Antonella Zedda, accolto dalla maggioranza parlamentare di centrodestra.
«Il Governo e il ministro Abodi dimostrano grande attenzione verso Fertilia - affermano Cardi e Cocco - e ringraziamo il senatore Zedda per aver contribuito a rafforzare questo intervento con ulteriori risorse destinate alle attività museali e alla conservazione della memoria».
Per Fratelli d’Italia il novantesimo anniversario della fondazione di Fertilia, piccola frazione di Alghero, rappresenta un’occasione importante per valorizzare la storia della borgata e il suo ruolo simbolico nella vicenda degli esuli istriani, fiumani e dalmati, parte integrante della memoria nazionale.
«Un ringraziamento va anche alle realtà associative che ogni giorno animano la vita della borgata e custodiscono questa memoria».