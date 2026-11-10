Il Comune di Pattada e la foresta demaniale di Monte Lerno ospiteranno il Festival delle foreste, nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 novembre alle 15.30, con un convegno sulla "Gestione forestale e comunità: regole d'uso e beni comuni", che avrà un focus tematico sulla progettazione, manutenzione e gestione della Rete escursionistica della Sardegna.

Sabato interverranno Valeria Soru, direttrice del servizio affari generali e moderatrice degli interventi, Salvatore Mele, direttore dei Servizi territoriali di Nuoro e di Tempio Pausania, Gianni Battacone,coordinatore scientifico del Centro studi della Sardegna sulle Terre civiche, Alessio Saba, responsabile settore sentieristica comunicazione e Murizio Battelli, presidente dell'associazione Extra. E' previsto un spazio espositivo con pannelli illustrativi sulla rete sentieristica regionale e avanzamento dei progetti Life. Domenica dalle 9 alle 14, seconda giornata dedicata ai percorsi di trekking e attività con la consegna dei materiali del programma, una mostra sulla biodiversità delle foreste, degustazioni dei prodotti tipici e stand dell'artigianato pattadese e delle istituzioni Agenzia Forestas, Corpo forestale e associazioni del territorio. L'iniziativa si conluderà con l'escursione naturalistica sul sentiero dei Mufloni.

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