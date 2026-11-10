Crollo di pali e infrastrutture a Sassari. A denunciarlo è l'Ugl Chimici-Energia, ricordando la caduta di due pali a Piandanna su una linea di bassa tensione, e poi quella di una cavalletta di media tensione 15000V sulla strada tra Buddi Buddi e Sant’Orsola. Dimostrazione, secondo l'Ugl, dello stato critico in cui versa la rete elettrica dell'isola. «Non si può più ricondurre tutto al fato né affidarsi alla semplice fortuna», rimarca il sindacato. «Gli ultimi crolli non hanno coinvolto passanti solo per pura casualità. Non basta sostituire i singoli sostegni danneggiati: occorre intervenire sull’intera linea. Essendo state realizzate nello stesso periodo, le palificazioni presentano il medesimo grado di usura: senza un restyling globale, è solo questione di tempo prima che si verifichino nuovi cedimenti, con rischi altissimi per la pubblica incolumità».

A parere del sindacato, il peggioramento degli impianti è causato dall'obsolescenza strutturale, e da «anni di assenza di manutenzione programmata e della carenza di investimenti di ammodernamento su reti che hanno ormai oltre 40 anni di servizio». «Con il deteriorarsi degli isolanti - viene spiegato - i cavi sfiammano al contatto con la pioggia o per via del vento, trasformando ogni banale temporale in un'emergenza continua. Una situazione che costringe il personale a turni di lavoro estenuanti e causa continui disservizi all'utenza».

Su quanto accaduto interviene Franco Peana, segretario regionale dell'Ugl Chimici-Energia Sardegna. «Stavolta, fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma alla prossima occasione potremmo trovarci a raccontare una tragedia. La nostra organizzazione sindacale ha già sollecitato l'Azienda negli ultimi anni con diverse azioni di protesta e abbiamo scritto a tutti i Prefetti dell’isola per denunciare la gravità della situazione», sostiene. «Ora e-distribuzione- continua- deve prendere il coraggio a due mani: serve un censimento immediato di tutte le reti in servizio da 40 o più anni per pianificare la sostituzione integrale di linee e palificazioni. Accanto agli investimenti infrastrutturali e alla manutenzione programmata, è indispensabile un piano urgente di nuove assunzioni di personale tecnico ed operativo». E conclude: «Solo riducendo il raggio delle aree di intervento e potenziando il numero di copresenti in reperibilità si potrà garantire una risposta tempestiva e un servizio sicuro per i cittadini».

© Riproduzione riservata