Lezioni in materia di Bilancio nella commissione apposita del Comune di Porto Torres. Una importante occasione di formazione in cui è stato illustrato il percorso di programmazione e formazione del documento finanziario.

La seduta, presieduta da Pinuccio Vacca, è stata dedicata all'approfondimento degli strumenti e delle procedure che regolano la programmazione finanziaria del Comune, con l'obiettivo di offrire ai commissari un quadro chiaro e completo del percorso che conduce alla formazione del bilancio.

La presentazione è stata curata dal dirigente del settore finanziario, John Fois, insieme a Pinuccio Vacca, presidente della Commissione Bilancio. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati i diversi passaggi che caratterizzano la costruzione del bilancio comunale, a partire dal Documento Unico di Programmazione (DUP), lo strumento attraverso il quale l'amministrazione definisce le proprie linee strategiche e operative, individua gli obiettivi e stabilisce le priorità da perseguire.

John Fois ha ripercorso l'intero iter amministrativo e contabile, soffermandosi sulle funzioni dei diversi documenti, sui loro collegamenti, sugli adempimenti previsti e sulle competenze dei vari organi istituzionali, dalla fase di predisposizione fino all'approvazione del bilancio. Un'esposizione che ha consentito di approfondire anche il rapporto tra programmazione politica e disponibilità finanziarie, elemento fondamentale per trasformare gli indirizzi dell'amministrazione in interventi e servizi concreti per la comunità.

«Il bilancio non deve essere considerato soltanto un documento tecnico e contabile. È soprattutto lo strumento attraverso il quale si definiscono le priorità di un'amministrazione e si misura la sua capacità di dare risposte concrete ai cittadini». L'iniziativa ha assunto quindi anche una valenza formativa per l'intero Consiglio comunale, offrendo un'occasione di approfondimento su una materia complessa ma centrale per il funzionamento dell'ente.

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