L’amministrazione comunale di Bono dice stop all’abbandono incontrollato ai rifiuti, una lotta contro il degrado e la mancanza di rispetto per l’ambiente. Il Comune guidato dal sindaco Michele Solinas ha riscontrato un crescente ed errato conferimento di rifiuti domestici all'interno dei cestini gettacarte pubblici dislocati nelle vie del paese. Una pratica che, oltre ad essere vietata, compromette il decoro urbano e genera cattivi odori, attirando insetti e animali randagi, creando condizioni igienico-sanitarie precarie per tutti i residenti.

«La raccolta porta a porta garantisce il servizio di ritiro dei rifiuti direttamente presso ciascun domicilio. Non c'è alcun motivo di abbandonare i sacchetti nei cestini stradali che servono solo per piccoli rifiuti da passeggio», sostiene il primo cittadino che sottolinea come i rifiuti domestici debbano essere esposti fuori dalla propria abitazione secondo il calendario comunale. L'abbandono dei rifiuti non è solo un atto d'inciviltà, ma un illecito punito severamente con sanzioni pecunarie che variano da 300 a 3mila euro. «Un paese pulito è un biglietto da visita per chi lo vive e per chi lo visita. Differenziare correttamente e rispettare gli orari del porta a porta è un dovere civico», ribadisce l’amministrazione.

© Riproduzione riservata