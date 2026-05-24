Fiamme vicine alle case di campagna e alle aziende agricole, un edificio evacuato precauzionalmente e diversi ettari di macchia mediterranea e pascolo percorsi dal fuoco.

È il primo bilancio del rogo di questo pomeriggio nelle campagne di Viddalba, a Li Reni. Nell’arco di 48 ore in Gallura la macchina antincendio ha operato due volte, ieri pomeriggio le fiamme hanno lambito alcune abitazione a Oschiri.

Oggi, per la prima volta nella stagione, l’ispettorato forestale di Tempio, diretto da Giannicola Zuccarelli, ha chiesto l’intervento del Canadair (partito da Ciampino). Alcuni allevatori per proteggere stalle e ovili, ha realizzato, utilizzando i trattori, delle fasce tagliafuoco che si sono rivelate particolarmente efficaci.

Hanno partecipato alla operazioni di spegnimento, coordinate dal Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco (con l’ausilio dell’elicottero Drago) la compagnia barracellare di Viddalba, diverse squadre di Forestas e numerosi volontari. La causa del rogo è in via di accertamento, potrebbe essere una condotta imprudente operazioni di pulizia di un terreno. La stessa ipotesi per il rogo di ieri pomeriggio a Oschiri.

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