Orgosolo, la rabbia "sardista" contro Solinas: «Basta, serve un nuovo Psd'Az»
«È ora di smetterla con questo personaggio», strilla Giovanni Piras. L’agronomo di Lula punta il dito contro l’ex governatore Christian Solinas, attuale segretario del Psd’Az. Lo fa da Orgosolo, non a caso. Da quel paese dei murales dove ha iniziato a soffiare, forte, il vento della Pratobello 24.
Sabato Cagliari, alla fiera, con Christian Solinas a far gli onori di casa. Oggi, però, i malumori interni al Partito sardo d’azione sono sfociati tutti, a Orgosolo. Un atobiu programmato da tempo. E se Solinas dal capoluogo isolano ha ostentato il suo slogan “Nois, bi semus”, la risposta orgolese non si è fatta attendere. «Vogliamo realmente rinnovare il partito», afferma il sindaco, Pasquale Mereu.
Gli intervistati sono: Giovanni Piras; Antonio Moro, presidente Psd’Az; Pasquale Mereu, sindaco di Orgosolo; Giovanni Columbu, ex presidente Psd’Az