Si sono protratte per buona parte della mattina le operazioni di spegnimento di un locale adibito alla panificazione in Via Amsicora a Ploaghe, iniziate alle 7.30. Sul posto due squadre della sede centrale di Sassari.

In supporto sono stati inviati anche il carro aria per il cambio delle bombole, un'autobotte e un'auto autoscala. Non si segnalano feriti.

E sempre nel Sassarese è di venerdì notte il rogo che si è sviluppato in un'abitazione in via la Torre a Platamona. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco di Sassari e Porto Torres.

L'abitazione, in legno, è stata avvolta dalle fiamme e parzialmente distrutta. L'opera dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere l'incendio ed evitare la propagazione alla abitazioni vicine.

Durante le operazioni una decina di persone sono state allontanate dalle abitazioni. Non si segnalano feriti. Sul posto anche carabinieri e 118.

(Unioneonline)

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