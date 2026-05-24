Un grosso incendio sta bruciando un'area di circa dieci ettari di macchia mediterranea e campi a Viddalba, in località Li Reni, dove sono intervenute le squadre del corpo forestale che coordinano i vigili del fuoco della sede di Tempio, Arzachena e Sassari, operativi con cinque mezzi a difesa delle abitazioni, insieme agli uomini di Forestas, in campo con sei mezzi, il personale della protezione civile dell'Alta Gallura e i barracelli di Viddalba.

Un'operazione che coinvolge circa 45 persone impegnate a spegnere le fiamme, favorite dal vento caldo che si sta spingendo in prossimità di alcune aziende agricole e abitazioni.

Dalla base di Ciampino è decolleto il Canadair che per affiancare l’elicottero Drago 143: per gli aerei della flotta nazionale è il primo decollo della stagione in Sardegna.

Il piano di massima pericolosità scatterà dal 1 giugno, ma si stanno verificando situazioni di allerta per l’aumento delle temperature e il forte vento.

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