Viddalba, l’incendio minaccia case e aziende: primo intervento della stagione per i CanadairVasto fronte di fuoco in località Li Reni, numerose squadre a terra al lavoro
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Un grosso incendio sta bruciando un'area di circa dieci ettari di macchia mediterranea e campi a Viddalba, in località Li Reni, dove sono intervenute le squadre del corpo forestale che coordinano i vigili del fuoco della sede di Tempio, Arzachena e Sassari, operativi con cinque mezzi a difesa delle abitazioni, insieme agli uomini di Forestas, in campo con sei mezzi, il personale della protezione civile dell'Alta Gallura e i barracelli di Viddalba.
Un'operazione che coinvolge circa 45 persone impegnate a spegnere le fiamme, favorite dal vento caldo che si sta spingendo in prossimità di alcune aziende agricole e abitazioni.
Dalla base di Ciampino è decolleto il Canadair che per affiancare l’elicottero Drago 143: per gli aerei della flotta nazionale è il primo decollo della stagione in Sardegna.
Il piano di massima pericolosità scatterà dal 1 giugno, ma si stanno verificando situazioni di allerta per l’aumento delle temperature e il forte vento.