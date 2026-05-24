Il ruolo svolto dai vari Capi dello Stato nel sistema parlamentare italiano è stato oggetto di una ricerca svolta dall’Università degli Studi di Sassari in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari ospiterà mercoledì e giovedì dalle 9.30 l’evento finale del progetto di ricerca PRIN 2022 The President in the Control Room. Mapping Presidential Actorness in Parliamentary Democracies during Times of Crisis.

L’iniziativa, dal titolo “I Presidenti della Repubblica, attori politici delle democrazie parlamentari”, rappresenta un momento di sintesi e confronto sui risultati di una ricerca che ha indagato la crescente centralità del Capo dello Stato nei sistemi parlamentari, con particolare attenzione alle fasi di crisi politica, instabilità governativa, trasformazione dei partiti e ridefinizione degli equilibri istituzionali.

Il progetto, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Mauro Tebaldi, vede tra i principali risultati scientifici il volume Sul palco del Quirinale. Il capo dello Stato nella Seconda Repubblica, pubblicato da Carocci nel 2024 e firmato da Mauro Tebaldi e Marco Calaresu. Il libro propone un’analisi del ruolo presidenziale nel sistema politico italiano, approfondendo le capacità relazionali, decisionali e di intervento del Capo dello Stato nella Seconda Repubblica.

La prima giornata, in programma mercoledì 27 maggio, sarà dedicata alla presentazione delle analisi e dei risultati della ricerca. La seconda giornata sarà dedicata alla tavola rotonda “La scienza politica e il ruolo dei Presidenti della Repubblica nel sistema politico italiano”, introdotta e moderata da Mauro Tebaldi e Diego Giannone. Il confronto affronterà una questione centrale per la comprensione dell’evoluzione istituzionale italiana: come interpretare l’accresciuta rilevanza del Presidente della Repubblica in un sistema costituzionale formalmente invariato, ma attraversato da profonde trasformazioni politiche e partitiche.

Tra i relatori Francesco Amoretti dell’Università degli Studi di Salerno, Mauro Calise e Fortunato Musella dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Selena Grimaldi dell’Università degli Studi di Macerata, Giuseppe Ieraci dell’Università degli Studi di Trieste, Luca Verzichelli dell’Università degli Studi di Siena e Claudius Wagemann della Goethe-Universität Frankfurt.

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