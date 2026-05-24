Un cammino verso la pace quello si è compiuto nella notte di ieri, durante il pellegrinaggio notturno dalla cattedrale di San Nicola a Sassari alla basilica di San Gavino a Porto Torres.

Un evento che si svolge in occasione della Pentecoste e della Festha Manna. In tanti hanno percorso la strada recitando preghiere in onore ai Santi martiri turritani, Gavino, Proto e Gianuario.

Dopo la celebrazione della messa e la veglia nella cattedrale, l’arcivescovo di Sassari, Monsignor Francesco Soddu, ha guidato il cammino che ha previsto quattro soste di riflessione, dalla frazione di Li Punti a quella di San Giovanni, la terza ad Ottava e l’ultima a Li Lioni.

L’arrivo alle 3 nella chiesa millenaria che custodisce le tombe e i simulacri dei tre santi, per assistere alla celebrazione della messa liturgica del pellegrino, un momento di fede e di grande significato per i tanti partecipanti. La diocesi di Sassari ha messo a disposizione un pullman di 50 posti per consentire ai pellegrini il rientro alle 4.15, da Porto Torres a Sassari.

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