Sono terminati gli interventi di manutenzione nelle strade rurali di “Su Pezzu de S’Ena” e “Caminu de Carru”, realizzati dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di migliorare la percorribilità e la sicurezza della viabilità nell’agro di Uri. L'intervento complessivo, dal valore totale di 45mila euro, ha visto due tipologie di lavorazioni strategiche per garantire transitabilità e resistenza nel tempo: nella località “Su Pezzu de S'Ena”, dove è stato creato Su un tratto di 155 metri un massetto stradale ad alta resistenza in calcestruzzo, rinforzato. Mentre su un altro da 165 metri èstata effettuata la ricarica e il compattamento della massicciata con tout-venant di cava di granulometria assortita. In località ”Caminu de Carru” l’intervento era mirato alla riparazione e chiusura buche su asfalto, previa rimozione del vecchio manto ammalorato e stesura del nuovo calcestruzzo rinforzato. Inoltre è previsto il ripristino del tratto sterrato attraverso ricarica, livellamento e compattamento con tout-venant. Un intervento importante , a supporto delle aziende agricole, degli operatori del comparto agro-pastorale e di tutti coloro che quotidianamente utilizzano queste strade. L’Amministrazione continua a operare, nei limiti consentiti dal bilancio, per rispondere alle esigenze di chi quotidianamente percorre le strade dell’agro comunale, con l’obiettivo di migliorarne progressivamente le condizioni di sicurezza e fruibilità.

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