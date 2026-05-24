Furti e sostituzione di persona, identificata e arrestata ad AlgheroLa donna aveva effettuato alcune operazioni online utilizzando i dati anagrafici di una ragazza che aveva smarrito la carta d’identità
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Accusata di sostituzione di persona, finisce in carcere.
Gli operatori della Polizia di Stato tramite il personale del Commissariato di Alghero hanno dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione emesso dall'Autorità Giudiziaria nei confronti di una donna senza fissa dimora e da anni irreperibile.
La persona è stata identificata dopo una complessa attività da parte dal personale di Polizia di Stato e approfondite ricerche.
Il provvedimento scaturisce da una condanna per sostituzione di persona: la donna aveva effettuato alcune operazioni online utilizzando i dati anagrafici di una ragazza che aveva smarrito la carta d’identità.
Gravata da precedenti penali, tra cui furti, dopo la formale notifica degli atti avvenuta negli uffici del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, l’arrestata è stata accompagnata in carcere a Sassari.
(Unioneonline)