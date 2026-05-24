Sassari, raccolti 5mila chili di rifiuti a Cabu d'Ispiga: anche un boiler e un divanoUna discarica, una delle tante che “fioriscono” in periferia e lungo la cinta di strade vicinali
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Una discarica a Sassari. Una delle tante che “fioriscono” in periferia e lungo la cinta di strade vicinali, come quella di Cabu d’Ispiga, nel Belvedere di San Francesco, ripulita ieri da 17 volontari di Plastic Free, la onlus nata nel 2019 attiva nel promuovere progetti e battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica.
Guidati dal referente Roberto Manca, coadiuvato dalle altre referenti, Serena Solinas e Maria Grazia Nieddu, le persone hanno trovato e raccolto circa 5mila kg di rifiuti in generale.
Ricca la varietà di quanto rinvenuto, buttato in modo abusivo, e che comprende plastica, lattine, ferro di tutti i tipi, uno pneumatico, un boiler, un divano e diverse suppellettili.
Ma anche forni a microonde, un lettore dvd e un videoregistratore, manufatti in cemento e le immancabili siringhe. Una massa di rifiuti che verrà portata via dagli operatori del settore Ambiente mentre, intanto, gli operatori di Plastic Free programmano la prossima iniziativa.