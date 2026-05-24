Tennis
24 maggio 2026 alle 17:25
B1 femminile, poker vincente per la TorresLe sassaresi battono 4-0 l'At Verona nel match valido per la quinta giornata del campionato nazionale
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La Torres batte 4-0 a Sassari l'At Verona nel match valido per la quinta giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie B1 di tennis femminile a squadre.
I risultati.
Oana Gavrila b. Stella Cassini 6-2, 6-0
Carolina Cicu b. Chiara Zivelonghi 6-1, 6-0
Greta Petrillo b. Linda Canteri 6-0, 6-0
Gavrila/Cicu b. Canteri/Gloria Cassini 6-3, 6-2.
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