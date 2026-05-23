Regata del Pescatore: barche in mare in ricordo di Nuvoli e LangellaUn appuntamento identitario della tradizione turritana, inserito nel calendario della Festha Manna
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Sette imbarcazioni per mare, - Gruviera, San Vincenzo, Sara, Auriga, Teresa, Maschjarana, Leberata 1938, - questa volta senza competizione, per la XVIII edizione della Regata del Pescatore, per ricordare il suo fondatore, Lorenzo Nuvoli, insieme a Santino Langella, entrambi scomparsi nei giorni scorsi.
A Porto Torres, nella rada dello Scoglio Lungo, è ritornata la tradizione legata ai pescatori, all’identità di una comunità, un evento che si rinnova ogni anno, tra abilità marinaresche, il racconto delle antiche giornate a bordo delle imbarcazioni e il profumo del mare.
Un appuntamento identitario della tradizione turritana, inserito nel calendario della Festha Manna. L’iniziativa – organizzata da Asso.Ve.La con la collaborazione dell’associazione Entos Li Bainzini, con il patrocinio del Comune di Porto Torres – quest'anno in un'atmosfera molto partecipata. La partenza alle 10.30 con a bordo dell’Auriga, la barca di Nuvoli, una corona di fiori lanciata al largo in ricordo dei due appassionati del mare.