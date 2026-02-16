Forte vento e mareggiate in Sardegna per l’intera giornata di domani, martedì 17 febbraio, sin dalle primissime ore del mattino.

Ennesima allerta della Protezione civile. Un promontorio di alte pressioni sulla penisola iberica e un sistema di bassa pressione in transito sull’Adriatico provocano un «forte gradiente barico sul Mediterraneo occidentale», si legge nel bollettino, che «darà luogo a intense correnti da nord-ovest in intensificazione a partire dalla nottata tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio».

Dalle 7 del mattino sino alle 21 di martedì, dunque, «forti venti di maestrale soffieranno sulla Sardegna, con locali e temporanei rinforzi fino a intensità di burrasca, più probabili durante la prima parte della giornata». Ci sarà un’attenuazione nel pomeriggio, ma i venti rimarranno comunque «forti fino alla tarda serata». Per questo le coste occidentali e settentrionali dell’Isola saranno interessate da una mareggiata da nord-ovest, il cui picco è atteso martedì mattina con onde altre oltre i 4 metri e periodi medi superiori ai 7 secondi.

Previsti anche rovesci isolati, ma non destano preoccupazione. Non è stata emessa infatti alcuna allerta per rischio idraulico o idrogeologico.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata