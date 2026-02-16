Riccardo Ferrarelli morto a Nuoro, la Asl: «I pazienti non resteranno senza assistenza sanitaria»Le rassicurazioni dell’azienda sanitaria: «Attivata la procedura per la loro presa in carico»
Arrivano dalla Direzione strategica aziendale dell’Asl 3 di Nuoro il profondo cordoglio per la prematura e tragica scomparsa del dottor Riccardo Ferrarelli e le rassicurazioni ai suoi pazienti.
Il medico di famiglia, 38 anni, «aveva scelto di prestare il proprio servizio presso la nostra comunità», si legge in una nota dell’azienda sanitaria. Nel comunicato viene inoltre precisato che il dottor Ferrarelli seguiva mille pazienti, «non 1.800».
Quanto all’assistenza sanitaria, l’Asl fa sapere che i pazienti non resteranno privi di cure: è già stata attivata la procedura per la loro presa in carico nell’ambito del sistema di assistenza primaria.
(Unioneonline/v.f.)