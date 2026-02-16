Nel comune di Stintino la sicurezza stradale si impara a scuola. In cattedra gli agenti della Polizia locale al servizio dei cittadini di domani. Si è concluso con successo “Sicuri tutti insieme” il progetto di educazione stradale che ha visto il Corpo della Polizia municipale protagonista di un percorso formativo di eccellenza.

Sotto la guida attenta della comandante della polizia locale, Monica Zolesi, la squadra composta dagli agenti Gavino Usai, Nicola Balzano, Antonio Raimondo Poddighe e Immacolata Fini, è scesa in campo con dedizione e professionalità, trasformando l'apprendimento in un’esperienza concreta e appassionante.

I bambini hanno costruito un vero percorso cittadino, imparando a muoversi in sicurezza e con civiltà. Hanno unito la creatività alla regola, realizzando costumi a tema per un Carnevale davvero originale. Il traguardo più importante è stata la consegna solenne dei diplomi per i bimbi dell'infanzia e delle vere e proprie “patenti” per gli alunni delle elementari: un riconoscimento ufficiale del loro impegno e della loro nuova consapevolezza come cittadini.

Gli agenti hanno assunto il ruolo di guida ed educatori, insegnando che il tema sicurezza si vive nelle scuole. Una presenza costante capace di unire rigore e umanità e di costruire una comunità solida, basata sulla fiducia tra le istituzioni e le nuove generazioni.

