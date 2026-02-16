La sedicesima edizione del Concorso letterario regionale di CartaBianca guarda ai giovani e sceglie Senorbì per la premiazione delle sezioni dedicate agli studenti e agli adulti. Un segnale importante, che conferma la collaborazione sempre più stretta tra l’associazione culturale e il Comune, negli ultimi anni protagonista di numerose iniziative dedicate alla promozione della lettura e della scrittura.

Il concorso, gratuito e a tema libero, è riservato ad autori italiani e stranieri residenti in Sardegna e si articola in tre categorie: racconti brevi, poesia e aforismi. Ogni partecipante può concorrere con un solo elaborato, cui è possibile affiancare facoltativamente un aforisma.

Particolare attenzione è riservata agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori dell’Isola, che possono partecipare con il supporto dei docenti o autonomamente (con autorizzazione genitoriale). Gli elaborati vanno inviati entro il 15 aprile all’indirizzo mail concorsoletterariocartabianca@gmail.com.

La giuria è composta da Alessandra Addari (vicepresidente CartaBianca), Lalla De Angelis (poetessa), Mirella De Cortes (poetessa), Paola Escana (poetessa), Augusto Montisci (docente e scrittore) e Paolo Montaldo (scrittore, direttore editoriale La Zattera).

«La scelta di Senorbì per la cerimonia finale degli studenti rafforza un percorso condiviso che punta a valorizzare il talento giovanile e a rendere la cultura un motore di crescita per il territorio», dice il sindaco Alessandro Pireddu.

