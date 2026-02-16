Sarà Sfera Ebbasta il protagonista dell’attesissimo appuntamento musicale che domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, accenderà Piazza Vittorio Emanuele I, a Santa Teresa Gallura, per l’8ª edizione dell’Easter Festival. Dalle ore 21.30, con ingresso gratuito, la leggenda della trap italiana infiammerà il pubblico con un DJ set travolgente, trasformando il centro del paese nel cuore pulsante della festa.

Come accade già da alcuni anni, l’Easter Festival segna simbolicamente l’inizio della stagione turistica a Santa Teresa Gallura. Quest’anno, con una Pasqua particolarmente bassa, l’evento arriva persino in anticipo, confermando la volontà dell’amministrazione comunale di dare il via alla primavera con un appuntamento di forte richiamo capace di attirare visitatori e accendere i riflettori sul territorio.

L’obiettivo è chiaro: catalizzare l’attenzione di tutto il Nord Est della Gallura su Santa Teresa, proponendosi come polo di aggregazione e intrattenimento, soprattutto per i più giovani. La scelta di un artista amato dalle nuove generazioni rafforza questa direzione, rendendo il festival un’occasione di socialità, musica e divertimento in una delle piazze più suggestive del paese.

L’evento, promosso dal Comune di Santa Teresa Gallura in collaborazione con FD Concerti, Kat Event e Thaurus, si conferma così non solo grande spettacolo, ma anche leva strategica per l’apertura della stagione turistica 2026.

© Riproduzione riservata