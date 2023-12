Preoccupata per il comportamento aggressivo del padre, ubriaco, e spaventata per le minacce continue rivolte dall’uomo alla compagna, è uscita di casa per chiedere aiuto, chiamando i carabinieri.

Il coraggio di una ragazzina, figlia dell’uomo, ha permesso di evitare che potesse succedere qualcosa di grave: i militari sono intervenuti in un’abitazione a Elmas, alle 22,30 della vigilia di Natale, bloccando l’uomo e arrestandolo per maltrattamenti in famiglia. L’episodio è avvenuto ieri notte.

L’uomo (non pubblichiamo il nome a tutela dei minorenni coinvolti nella vicenda), un 44enne, ha minacciato di morte la sua nuova compagna davanti ai figli di lei e a sua figlia. Non solo. Ha afferrato per i capelli la donna che aveva in braccio un bimbo piccolo.

I militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno raccolto tutti gli elementi ed è emerso che la donna aveva denunciato per maltrattamenti l’uomo tre mesi fa (aveva riportato ferite curabili in sette giorni). Su disposizione del pm Danilo Tronci, il 44enne (assistito dall’avvocata Cinzia Lilliu) è finito in carcere in attesa di essere sentito dal giudice.

