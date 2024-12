A Torre delle Stelle è in atto «la pianificazione dello sterminio della comunità felina che abita la zona di via Alderamin».

La denuncia arriva su un gruppo social che riunisce i residenti della frazione balneare: «Nelle immediate vicinanze della via», si legge, «stiamo rinvenendo, con cadenza quasi giornaliera e da circa due mesi, cadaveri di gatti, avvelenati come da referti veterinari: sono 16 ad oggi».

L’autrice della segnalazione riporta il contenuto dell’articolo 544 del codice penale: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione (da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro). La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale»

Sono state già disposte due denunce: «La pazienza l'abbiamo terminata», è l’avvertimento, «chiunque sia in grado di fornire informazioni su questi accadimenti può farlo in privato, al fine di mettere in pratica quanto sia in nostro potere per perseguire i responsabili».

