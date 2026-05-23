Si conclude domani, domenica 24 maggio, a Senorbì la seconda edizione di “Archeobì, Io Guida per un giorno!”, la manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio archeologico locale che ha coinvolto studenti, famiglie e associazioni del territorio. La giornata finale si svolgerà al Parco archeologico di Monte Luna, dove gli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Generale Luigi Mezzacapo” accompagneranno i visitatori in un percorso guidato alla scoperta delle testimonianze storiche dell’antico sito archeologico.

Le visite saranno articolate in quattro turni, dalle 10 alle 11.30, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere più da vicino la storia del territorio attraverso il racconto e l’entusiasmo dei giovani studenti, protagonisti dell’iniziativa nei panni di guide turistiche per un giorno. La manifestazione, promossa dal Museo Archeologico Domu Nosta in collaborazione con l’Istituto scolastico e con il patrocinio del Comune di Senorbì, punta a rafforzare il legame tra le nuove generazioni e il patrimonio culturale della Trexenta, trasformando i bambini in ambasciatori della storia locale.

La chiusura è prevista alle 12.15 con la consegna ai partecipanti dei diplomi di “Io, Guida per un giorno” e di una copia della “Costituzione italiana per i ragazzi”. A conclusione della mattinata, dalle 13.30, il Comitato di Sant’Antioco e Santa Mariedda 2026 organizzerà un pranzo conviviale aperto ai partecipanti.

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