Domani la coralità sarda tornerà da protagonista a Quartucciu con la seconda edizione di “Armonias in Beranu”, la rassegna di canto corale organizzata dal Coro Polifonico Maschile Is Concias. A partire dalle 20, negli spazi della DoMusArt (ex Casa Angioni) di via Neghelli, si ritroveranno alcune tra le più importanti realtà corali dell’Isola per una serata dedicata alla tradizione musicale e alla cultura sarda.

Sul palco saliranno quattro cori, ciascuno con un repertorio di quattro brani in lingua sarda. Oltre ai padroni di casa di Is Concias, diretti dal maestro Pierluigi Mattana, si esibiranno: il Coro “Santa Caterina” di Villaputzu diretto da Paolo Zucca, il Gruppo vocale ”Maestro Tonino Pisano” di Quartucciu diretto da Leonardo Pisano, e il Coro Maschile “Monteferru” di Seneghe diretto da Nicola Piredda. La serata sarà presentata Massimo Carnevale.

«L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio musicale e culturale della Sardegna attraverso il canto corale. La prima edizione dello scorso anno è stata un successo oltre le aspettative», sottolinea il presidente di Is Concias, Gianfranco Pischedda. «Per noi - continua Pischedda - è motivo di grande orgoglio poter portare a Quartucciu cori così importanti e rappresentativi della tradizione culturale e musicale sarda. Ci teniamo a ringraziare la Pro Loco e l’amministrazione comunale per l’aiuto e gli spazi concessi».

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Quartucciu e ad accesso gratuito, si inserisce nel processo di riscoperta delle tradizioni culturali sarde intrapreso dalle associazioni del territorio.

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