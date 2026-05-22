Quartu: 52enne torna in carcere per evasioneHa violato le prescrizioni per due volte in tre giorni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il 9 maggio scorso gli erano stati concessi gli arresti domiciliari per scontare due anni e nove mesi di reclusione per reati contro il patrimonio risalenti al 2018.
Il 13 maggio, durante un ordinario servizio di pattugliamento, i carabinieri della stazione di Quartu lo avevano sorpreso in una piazza cittadina, procedendo al suo arresto in flagranza per il reato di evasione finendo di nuovo ai domiciliari.
Pochi giorni dopo, il 16 maggio, è stato nuovamente segnalato dai militari per una seconda violazione delle prescrizioni. Le relazioni trasmesse dall’Arma hanno indotto la magistratura di Sorveglianza a disporne nuovamente la custodia in carcere.
L’uomo, 52 anni, è stata così nuovamente accompagnato nel carcere di Uta per scontare il residuo della sua pena.