Il Comune conferma la spiaggia cani durante la stagione estiva, ma quest’anno viene spostata di qualche metro per salvaguardare la posidonia depositata sotto la ringhiera del Margine Rosso. «Il tratto di arenile in cui era ricavata la spiaggia cani è stato particolarmente intaccato nello scorso inverno dalla mareggiata dovuta al ciclone Harry», spiegano dal settore Ambiente del Comune. «La posidonia depositata in alti banchi in quell’area non può essere rimossa perché svolge un ruolo importante in termini di mantenimento e di rigenerazione del tratto sabbioso interessato, che a causa delle sue caratteristiche e della presenza del muraglione retrostante risulta particolarmente fragile». Da qui la decisione del Comune: «Con il duplice obiettivo di salvaguardare l’ambiente, ma al contempo garantire un’area adeguata per gli amici a 4 zampe, è stata disposta apposita ordinanza per lo spostamento dell’area a loro dedicata in un altro tratto, sempre in località Margine Rosso, con le stesse caratteristiche, ma ovviamente senza accumuli critici di alghe».

La nuova area, in una zona dove la spiaggia è particolarmente larga, è raggiungibile coi veicoli privati sia dalla zona residenziale del Margine Rosso, con ingresso fianco distributore di benzina, sia dall’ultimo tratto del Poetto. Come disposto dall’ordinanza «l’accesso all’area è consentito ai cani clinicamente sani, iscritti all’anagrafe canina, trattati contro i parassiti e vaccinati contro le più comuni malattie infettive. Gli amici a quattro zampe devono obbligatoriamente essere tenuti al guinzaglio, mentre quelli palesemente aggressivi verso persone o altri animali non possono proprio accedervi. Inoltre non è permessa la conduzione dei cani da parte dei minori e occorre avere a disposizione una museruola da utilizzare in caso di necessità».

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