La città di Sorso si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi della primavera tra tradizione, spettacolo e identità. L’ Amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Only Events, organizza la quarta edizione della “Corsa alla Stella – Città di Sorso”, manifestazione inserita nel cartellone di Primavera in Romangia, che anche quest’anno ha accompagnato il territorio con un ricco programma di eventi culturali, identitari e di spettacolo. L’evento si svolgerà in via Borio con arrivo di fronte al Santuario della Madonna di Noli Me Tollere.

Cavalieri e amazzoni provenienti da tutta la Sardegna si sfideranno in una spettacolare giostra equestre al galoppo, nel tentativo di centrare le stelle nel minor tempo possibile. A essere premiati saranno i primi tre cavalieri che avranno totalizzato il miglior risultato tra precisione e velocità. La manifestazione prenderà il via alle ore 16 e proseguirà nel corso della serata con musica e intrattenimento a cura di gruppi locali, trasformando il centro cittadino in uno spazio di festa, aggregazione e valorizzazione delle tradizioni popolari.

«Eventi come la Corsa alla Stella contribuiscono a rafforzare il legame tra comunità, cultura e territorio – dichiara il sindaco Fabrizio Demelas –. Sarà ancora una volta un’occasione di partecipazione, attrattività e crescita per tutta la città. Continueremo, anche attraverso manifestazioni come questa, a promuovere un modello di sviluppo che mette al centro la nostra storia, la nostra cultura popolare e ultimo ma non ultimo la capacità di accoglienza del nostro territorio».

«La Corsa alla Stella rappresenta ormai un appuntamento identitario molto sentito dalla nostra comunità – dichiara l’assessore al Turismo Federico Basciu –. Una manifestazione che nelle passate edizioni ha riscosso grande partecipazione e che abbiamo voluto riproporre con convinzione anche nel 2026, per consentire a cavalieri, appassionati e visitatori di vivere Sorso attraverso le sue tradizioni, la sua storia e la sua capacità di accoglienza. L’evento chiude inoltre un cartellone primaverile intenso e ricco di iniziative che ha animato la città in questi mesi».

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