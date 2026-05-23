Un controllo stradale di routine si è trasformato in una colluttazione ieri sera a Quartu, dove un 41enne del posto è finito in manette con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, possesso di documenti falsi e guida senza patente.

I carabinieri stavano pattugliando le vie di una zona residenziale della città quando hanno fermato un'utilitaria per un normale controllo. Al volante c'era il 41enne, già noto alle forze dell'ordine, che fin da subito ha assunto un atteggiamento ostile.

Quando poi i militari hanno chiesto i documenti, l'uomo ha reagito con violenza, aggredendo e insultando i militari per impedire le operazioni di identificazione.

Nella colluttazione entrambi i militari hanno riportato lievi escoriazioni, medicate sul posto dal personale del 118.

Le verifiche successive hanno chiarito il motivo della reazione: la carta d'identità esibita era stata contraffatta, con il microchip integrato rimosso. Inoltre il 41enne non aveva mai conseguito la patente di guida.

Il documento falsificato e il veicolo sono stati sequestrati. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, fissato per questa mattina al Tribunale di Cagliari.

(Unioneonline)

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