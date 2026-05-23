«Risultato straordinario». Ma anche: «È la continuità territoriale migliore di sempre per l’isola». Alle critiche di Roberto Vannacci arriva in risposta l’esaltazione per l’operato di Alessandra Todde (e non, eventualmente, della sua assessora ai Trasporti) da parte del coordinatore del M5s Alessandro Solinas. Mezzi termini non ce ne sono.

Il leader di Futuro Nazionale, dalle colonne de L’Unione Sarda, ha parlato della governatrice in vista del primo raduno del suo partito fissato per questa mattina alla Fiera: «Sono molto critico», ha detto il generale, «a partire dalla continuità territoriale, fino all’incapacità di prendere le decisioni necessarie. La sciatteria dimostrata in occasione della sua destituzione, poi, rasenta il menefreghismo. Al di sopra di ogni legge e di ogni regola».

Non certo un attacco circostanziato. Ma Solinas non ci sta. E usa l’arma dell’esaltazione totale dell’operato della presidente: «Gli attacchi di Roberto Vannacci ad Alessandra Todde sono strumentali e lasciano il tempo che trovano. Non accettiamo lezioni da chi rivendica un legame con la Sardegna ma, da europarlamentare, non ha mai fatto nulla di concreto per quest’Isola», esordisce. Per poi aggiungere: «Chi vive quest’Isola sa bene che proprio sulla continuità territoriale la giunta Todde ha ottenuto un risultato straordinario: più voli e biglietti meno costosi. È la continuità territoriale migliore di sempre per l’isola». Ottenuta, sostiene ancora Solinas, «battendo i pugni sui tavoli di Bruxelles per ottenere maggiori diritti per la Sardegna e per i sardi».

Si parla di una continuità territoriale che collega gli aeroporti sardi con solo due destinazioni: Roma e Milano.

(Unioneonline/E.Fr.)

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