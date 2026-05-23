«Jack era un essere indifeso e libero, capace di portare allegria e affetto nelle strade del nostro paese». Con queste parole il sindaco di Dolianova, Ivan Piras, ha espresso lo sdegno e il dolore dell'intera comunità per la brutale uccisione del cane che da tempo viveva nel centro del Parteolla e che molti cittadini consideravano ormai una vera e propria mascotte del paese.

«Ho immediatamente avvisato le forze dell'ordine», prosegue il primo cittadino, «che sono già al lavoro per individuare i responsabili di questo gesto vile e crudele. Chi ha investito Jack, lasciandolo morire in maniera atroce senza prestargli soccorso, dovrà rispondere delle proprie azioni. Dolianova», conclude Piras, «non resta indifferente davanti a episodi contrari ai nostri valori, che comprendono rispetto verso gli animali e verso la vita».

(Unioneonline)

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