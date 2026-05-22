È ufficialmente iniziata la campagna antincendio 2026 nel Comune di Sarroch, con i primi interventi di sfalcio e pulizia delle aree comunali per ridurre il rischio incendi durante la stagione estiva.

Le operazioni sono affidate agli operatori della Primavera 83 Società Cooperativa Sociale, impegnati in questi giorni in diverse zone del territorio comunale per la rimozione della vegetazione secca e la messa in sicurezza delle aree maggiormente esposte al rischio roghi.

Dal Comune arriva anche un richiamo rivolto ai proprietari di terreni privati: come previsto dall’ordinanza regionale antincendio attualmente in vigore, è obbligatorio provvedere alla pulizia e alla manutenzione delle proprie aree. A partire dal 1° giugno, chi non avrà effettuato gli interventi richiesti potrà essere soggetto a sanzioni amministrative.

L’amministrazione comunale sottolinea inoltre il ruolo della Compagnia Barracellare di Sarroch, attiva su tutto il territorio con i mezzi antincendio in dotazione e impegnata nelle attività di controllo e prevenzione.

Per segnalazioni e informazioni è disponibile il numero 338 5870561.

In caso di avvistamento di incendi, resta fondamentale contattare immediatamente i numeri di emergenza: il 1515 per il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, e il 115 per i Vigili del Fuoco.

L’obiettivo della campagna è rafforzare la prevenzione e limitare il rischio di incendi in vista dei mesi più caldi, attraverso la collaborazione tra istituzioni, operatori e cittadini.

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