E luce fu. Dopo l’asfalto nel primo tratto, tutta la via Marco Polo - lunga 1 chilometro e mezzo - esce dal buio grazie alla nuova illuminazione pubblica appena realizzata da Engie per conto del Comune.

Sullo sfondo c’è un finanziamento comunale di 170mila euro dedicato all'arteria del litorale quartese.

«Il progetto, studiato in base alle caratteristiche dell’arteria, garantirà il rispetto degli standard normativi e illuminotecnici, oltre che interventi e ripristini più rapidi», spiegano dal settore Servizi tecnologici del Comune. «A seguito degli scavi per la posa dei cavidotti e dei plinti per la collocazione dei pali, 38 in tutto, con altezza di 9 metri e lampade da 60 watt, è già pienamente in funzione».

Trentotto lampioni in tutto, dunque, con tecnologia a led di ultima generazione. «Tutta la via, già migliorata grazie al nuovo asfalto, sarà d’ora in poi più sicura per tutto il corso della giornata», si legge in una nota del Comune. «I dati attestano che gli incidenti stradali più letali sono quelli che si verificano nel cuore della notte e fuori dai centri abitati, a conferma dell’importanza di una visibilità ottimale. L’installazione di apparecchi di illuminazione stradale, dove non presenti, è pertanto uno snodo fondamentale per fare un passo in avanti e assicurare la necessaria qualità visiva».

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