I consiglieri comunali di minoranza Walter Zucca e Roberta Simoni di Forza Italia, Roberto Loi, Paride Casula, Aurora Cappai, Cosimo Lai di Uniti per Sinnai e Aldo Lobina di Sinnai Libera hanno depositato in Municipio una proposta di deliberazione "urgente" per l'adesione alla cosiddetta "Rottamazione Quinquies" che consente ai cittadini debitori nei confronti del Comune per il mancato pagamento di tasse comunali dal 2000 al 2023.

«La misura, introdotta dall'articolo 10-quinquies del Decreto Legge n. 38 del 27 marzo 2026 - ricordano i sette consiglieri dell'opposizione - offre la facoltà agli Enti Locali di applicare la definizione agevolata sulle proprie entrate non riscosse. Per questo occorre una delibera ufficiale del Consiglio Comunale da approvare e comunicare entro il termine perentorio del 30 giugno 2026. In caso contrario i cittadini di Sinnai rimarranno esclusi dall'indulto fiscale».

Per il capogruppo di Forza Italia Walter Zucca «la Rottamazione Quinquies rappresenta un’occasione unica. I cittadini di Sinnai devono rischiare di restare penalizzati o esclusi da questa misura. Se dovesse passare la nostra proposta daremo l’opportunità per chi vuole, di regolarizzare la propria posizione azzerando sanzioni e interessi astronomici. Abbiamo già scritto la delibera, dimostrando competenza e concretezza verso i sinnaesi, chiediamo la massima collaborazione di tutto il Consiglio Comunale per approvare l'atto e il relativo regolamento entro il 30 giugno».

Dello stesso avviso Roberto Loi, capogruppo di Uniti per Sinnai: «L'adesione alla Rottamazione Quinquies porterebbe infatti enormi benefici anche al Comune di Sinnai: permetterebbe di riscuotere crediti vecchi e di difficile recupero, trasformandoli in liquidità immediata per il Comune. Si abbatterebbe drasticamente il contenzioso tributario pendente grazie alla rinuncia ai giudizi da parte di chi aderisce e si azzererebbero i costi amministrativi per il mantenimento di procedure esecutive e pignoramenti che spesso si rivelano infruttuosi come ho più volte segnalato. Lo sconto non è però automatico».

Aldo Lobina di Sinnai Libera: «Siamo consapevoli della carenza di liquidità che colpisce molte famiglie, per evitare lungaggini burocratiche abbiamo predisposto anche il Regolamento attuativo comunale di 12 articoli. Il testo prevede che il contribuente possa scegliere di pagare in un'unica soluzione oppure attraverso un piano di rateizzazione flessibile, estendibile fino a un massimo di 54 rate bimestrali (circa 9 anni) con un tasso di interesse annuo ridotto al 3%, come previsto dalla cornice nazionale».

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