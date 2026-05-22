Anche Monserrato celebra il centenario del premio Nobel di Grazia Deledda, con un evento che mescola le parole della scrittrice, le immagini dei luoghi che ha raccontato e la narrazione musicale.

Domani alle 18, alla Casa della Cultura di via Giulio Cesare, l’evento “Grazia Deledda: donna dei nostri tempi”, organizzato dall’Associazione S’Atza in collaborazione con il Comune e curato dallo scrittore e disegnatore Sandro Dessì. Durante la serata saranno esplorati i tempi dominanti dell’opera deleddiana: realtà e lirismo, senso di colpa ed espiazione, la Sardegna non solo come sfondo ma come personaggio vivo, pulsante e a tratti opprimente.

«Un’occasione per fare un salto all’indietro nella nostra Sardegna, raccontata dall'unica donna italiana a cui è stato assegnato il Nobel per la letteratura», commenta l’assessora alla Cultura Emanuela Stara. «Oltretutto in un contesto sociale che ostacolava l’emancipazione femminile. Grazia Deledda risulta ancora oggi una precursora dei tempi».

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