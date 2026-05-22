il rogo
22 maggio 2026 alle 16:59aggiornato il 22 maggio 2026 alle 17:00
Settimo San Pietro, primo incendio fra sterpaglie e un canneto: al lavoro i Vigili del fuocoFavorite da un leggero vento, le fiamme si sono rapidamente diffuse
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Primo incendio nelle campagne di Settimo San Pietro. Le fiamme si sono sviluppate poco fa tra sterpaglie e un canneto.
Favorite da un leggero vento si sono rapidamente diffuse.
Sul posto i Vigili del fuoco.
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