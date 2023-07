È stato arrestato a Ortacesus dai carabinieri di Senorbì e del Radiomobile di Dolianova il 44enne residente in una comunità terapeutica sospettato di aver introdotto droga nella struttura per cederla ad altri due ospiti, i quali sono risultati positivi al test effettuato il 26 giugno scorso.

L’uomo, finito in manette per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, era in comunità dopo la revoca della misura alternativa dell’affidamento terapeutico al servizio sociale.

Ora il 44enne è stato trasferito a Uta.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata