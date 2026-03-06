Auto ribaltata oltre il guardrail, traffico bloccato e tanta paura. Ma solo lievi conseguenze per il giovane coinvolto. 

Visto lo scenario è andata bene a M.P., il venticinquenne di Sarroch che questa mattina è stato protagonista, suo malgrado, dell’incidente avvenuto intorno alle 8 al chilometro 19 della Statale 195, in territorio di Sarroch. 

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento del distaccamento portuale dei vigili del fuoco di Cagliari per liberare il giovane rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. 

Non aveva particolari traumi ed è stato affidato alle cure dei soccorritori del 118, che lo hanno portato in ospedale per accertamenti.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Sarroch. 

