Sbanda e l’auto si ribalta fuori strada sulla 195: ragazzo di Sarroch quasi illesoVenticinquenne estratto dall’abitacolo da una squadra dei vigili del fuoco
Auto ribaltata oltre il guardrail, traffico bloccato e tanta paura. Ma solo lievi conseguenze per il giovane coinvolto.
Visto lo scenario è andata bene a M.P., il venticinquenne di Sarroch che questa mattina è stato protagonista, suo malgrado, dell’incidente avvenuto intorno alle 8 al chilometro 19 della Statale 195, in territorio di Sarroch.
Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento del distaccamento portuale dei vigili del fuoco di Cagliari per liberare il giovane rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo.
Non aveva particolari traumi ed è stato affidato alle cure dei soccorritori del 118, che lo hanno portato in ospedale per accertamenti.
I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Sarroch.
(Unioneonline)