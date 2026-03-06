La Sagra de “Sa Pratzida e de Sa Petza de Craba” di San Vito diventa un’eccellenza nazionale. Il riconoscimento sarà consegnato ai soci della Pro Loco di San Vito, che da 33 anni organizzano una delle più riuscite manifestazioni gastronomiche e culturali della Sardegna meridionale, il prossimo 18 marzo. La cerimonia si terrà a Roma, nella sala della Lupa della Camera dei Deputati in piazza Montecitorio alle ore 10. A consegnare il prestigioso marchio di qualità sarà il presidente della Pro Loco Italia.

Tra i motivi che hanno permesso alla Sagra di ottenere il riconoscimento “una fortissima capacità organizzativa, la storicità dell’evento, il forte coinvolgimento della comunità locale e il legame tra l’evento e la cultura identitaria”. Per i soci della Pro Loco e per l’intera comunità di San Vito la soddisfazione è doppia: “Non nascondo – dice Gian luigi Schirru, presidente delle Pro Loco – un po’ di emozione. Questo riconoscimento lo dedichiamo ai nostri ottanta soci, ai maestri arrostitori, alle tante donne che sfornano is pratzidas e i dolci e a tutti i sanvitesi”.

A Roma, assieme al presidente Schirru, sarà presente una piccola delegazione. Durante la Sagra, in programma ogni anno l’ultimo fine settimana di luglio, vengono arrostiti oltre seicento chili di carne di capra e serviti 250 chili di “pratzidas” con melanzane e pomodori. E ogni volta è un successo.

© Riproduzione riservata