Truffa sventata in un ufficio postale del Cagliaritano, dove un cliente è stato messo in salvo da un potenziale raggiro da migliaia di euro. Provvidenziale l’intervento di una dipendente che, intuito il pericolo, ha fermato in tempo alcuni bonifici sospetti. Secondo quanto ricostruito, il cliente si era presentato allo sportello del suo ufficio postale di riferimento con l’intenzione di effettuare alcuni pagamenti. Durante le operazioni, però, l’impiegata ha notato alcune anomalie e ha iniziato a porre delle domande per capire meglio la situazione.

L’uomo ha raccontato di aver inserito i propri dati in un annuncio promozionale di una società di investimento e di essere stato successivamente contattato da un broker, al quale aveva già effettuato un primo bonifico di 250 euro. Nei giorni successivi, secondo quanto mostrato sulla piattaforma online, la cifra investita risultava accreditata insieme a una quota molto alta di interessi.

Quando ha provato a effettuare nuovi bonifici dal suo conto, però, le operazioni sono state bloccate. A quel punto la stessa società gli avrebbe suggerito di recarsi direttamente in un ufficio postale per eseguire i pagamenti allo sportello, avvertendolo che il personale avrebbe potuto fargli domande e tentare di dissuaderlo. Dalle verifiche è emerso che il conto era stato bloccato direttamente dal Centro prevenzione frodi di Poste Italiane. La vicenda è stata poi segnalata alla Polizia Postale, che ha ascoltato il cliente e raccolto la sua denuncia.

