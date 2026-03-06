Paura questa mattina nel litorale quartese. In via Sorrento, nella zona di Sant'Andrea, un'abitazione al primo piano di una piccola palazzina, ha preso fuoco.

Le fiamme sono state prontamente spente dalle squadre dei vigili del fuoco e gli inquilini non sono rimasti feriti. Ad avere la peggio sono stati i due cagnolini della famiglia che, rimasti leggermente ustionati, sono stati trasportati alla clinica San Giuseppe a Cagliari.

Stando a una prima ricostruzione dei vigili del fuoco le fiamme sarebbero partite dal vano cucina dove si trovava la padrona di casa, una donna incinta che per fortuna non ha subito alcuna conseguenza. Si indaga per capire se ci sia stata una perdita di gas che abbia poi causato l'incendio.

Sul posto sono accorsi subito anche i residenti della zona richiamati dal fuoco e dalle sirene dei soccorsi. È arrivata anche un'ambulanza del 118 ma per fortuna non c'è stato nessun ferito da trasportare all'ospedale.

