Mezzo milione di euro dalla Città Metropolitana per investire nello smart food e valorizzare due luoghi di pregio del territorio come la laguna e l’ex Comunità montana.

Il contributo ottenuto dal Comune permetterà di portare avanti un progetto legato alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari del territorio e, allo stesso tempo, avvicinare i visitatori provenienti dai centri vicini.

«Con questo finanziamento contiamo di portare avanti due progetti distinti, ma legati comunque allo smart food – spiega la vice sindaca, Silvia Sorgia -, uno riguarda l’ex Comunità montana, dove vorremmo realizzare uno spazio dedicato al mercato dei prodotti a km 0, per far conoscere a tutte peculiarità del nostro territorio. L’altro, invece, riguarda la laguna: qui l’obiettivo è realizzare uno spazio per la degustazione delle ostriche che vengono allevate in queste acque». 

