Capoterra: mezzo milione di euro dalla Città metropolitana per lo smart foodIl contributo permetterà di portare avanti un progetto legato alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari del territorio
Mezzo milione di euro dalla Città Metropolitana per investire nello smart food e valorizzare due luoghi di pregio del territorio come la laguna e l’ex Comunità montana.
Il contributo ottenuto dal Comune permetterà di portare avanti un progetto legato alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari del territorio e, allo stesso tempo, avvicinare i visitatori provenienti dai centri vicini.
«Con questo finanziamento contiamo di portare avanti due progetti distinti, ma legati comunque allo smart food – spiega la vice sindaca, Silvia Sorgia -, uno riguarda l’ex Comunità montana, dove vorremmo realizzare uno spazio dedicato al mercato dei prodotti a km 0, per far conoscere a tutte peculiarità del nostro territorio. L’altro, invece, riguarda la laguna: qui l’obiettivo è realizzare uno spazio per la degustazione delle ostriche che vengono allevate in queste acque».