Nuova opportunità di sostegno per i cittadini di Senorbì che si trovano in condizioni di difficoltà economica. Il Comune della Trexenta ha attivato gli interventi previsti dalla seconda parte del Reddito di Inclusione Sociale (REIS), misura destinata ai nuclei familiari con un ISEE in corso di validità non superiore a 15 mila euro.

L’obiettivo è rafforzare le azioni di contrasto alla povertà e accompagnare le famiglie più fragili in un percorso di sostegno e inclusione. L’accesso al contributo non sarà determinato solo dal valore ISEE, ma anche dal peggioramento della situazione economica. Fondamentale sarà inoltre la valutazione del Servizio sociale, che analizzerà lo stato di bisogno dei nuclei familiari con particolare attenzione alle situazioni di fragilità socio-economica, emarginazione e vulnerabilità. L’entità del contributo varierà in base al valore ISEE e al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo quanto indicato nel bando comunale.

Le domande saranno raccolte con procedura “a sportello”, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, con istruttoria mensile delle richieste presentate. Per partecipare è necessario fissare un colloquio preliminare con l’assistente sociale del Comune; solo successivamente sarà possibile presentare la domanda all’Ufficio Protocollo. L’iniziativa punta a garantire un sostegno mirato alle famiglie che attraversano un momento di difficoltà.

© Riproduzione riservata