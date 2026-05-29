Con l'arrivo dei primi flussi di visitatori sul litorale, Solanas anticipa i tempi e si prepara a dare il benvenuto ufficiale alla stagione turistica. Domenica 31 maggio riaprirà al pubblico l’Ufficio Turistico locale, con l'obiettivo di garantire accoglienza, informazioni e assistenza agli ospiti del litorale. La riapertura di quest'anno assume un significato speciale: coincide infatti con un importante appuntamento turistico e culturale. Domenica Solanas ospiterà la tappa della "Via degli Angeli", parte del celebre Cammino delle 100 Torri, un evento che rientra nella più ampia cornice dell'iniziativa della Regione, "Noi camminiamo in Sardegna". L'ufficio replicherà la formula dello scorso anno, garantendo i principali servizi di informazione e promozione del territorio.

«Inserire la riapertura del nostro ufficio all'interno di una vetrina regionale come "Noi camminiamo in Sardegna" è una scelta strategica di grande rilievo», ha commentato l'Assessore al Turismo Cristiano Spina. «Iniziare i servizi di accoglienza già da fine maggio ci permette di dare risposte concrete e immediate a chi sceglie il nostro litorale, valorizzando al contempo il turismo lento dei cammini, una risorsa preziosa per la destagionalizzazione e la promozione del territorio».

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